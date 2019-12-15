В Тяжине состоялся вокальный флешмоб «Песни для всех»

В рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» в вокальном флешмобе приняла участие мужская вокальная группа народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Раздолье». В торговом зале магазина «Гастроном № 1» к исполнителям присоединялись и покупатели. Флешмоб завершился под аплодисменты.
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