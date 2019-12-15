В Тяжине состоялся вокальный флешмоб «Песни для всех»

Жители Новокузнецкого просят Цивилёва остановить работу разреза Видео с обращением к губернатору Кемеровской области Сергею Цивлёву разместили на YouTube-канале «...

Три города Кузбасса снова останутся без телевидения Три города Кузбасса снова останутся без телевидения на следующей неделе. Отключения произойдут 16 и...

Новокузнечане возмутились вторгшимся в подъезд любителем иголок Пользователи соцсетей из Новокузнецка призвали земляков не пускать в подъезд подозрительных людей,...