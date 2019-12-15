Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялся вокальный флешмоб «Песни для всех»

В рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» в вокальном флешмобе приняла участие мужская вокальная группа народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Раздолье». В торговом зале магазина «Гастроном № 1» к исполнителям присоединялись и покупатели. Флешмоб завершился под аплодисменты.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/12/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жители Новокузнецкого просят Цивилёва остановить работу разреза
Видео с обращением к губернатору Кемеровской области Сергею Цивлёву разместили на YouTube-канале «...
Три города Кузбасса снова останутся без телевидения
Три города Кузбасса снова останутся без телевидения на следующей неделе. Отключения произойдут 16 и...
Новокузнечане возмутились вторгшимся в подъезд любителем иголок
Пользователи соцсетей из Новокузнецка призвали земляков не пускать в подъезд подозрительных людей,...
Четыре машины столкнулись в Кемерове
Сразу четыре машины, — написал автор снимков. Сообщается, что машины столкнулись «паровозиком». Они...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus