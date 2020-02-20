Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине среди воспитателей детсадов прошел конкурс инновационных пособий

В очном этапе муниципального конкурса инновационных пособий «Мастерство педагога» приняли участие воспитатели дошкольных учреждений Тяжинского муниципального округа. Было представлено 23 работы из 8 образовательных организаций.
Инновационные пособия, разработанные и изготовленные педагогами, являются эстетическим развивающим дидактическим пособием, которое используется в процессе образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога и ребенка, в индивидуальной работе.
Победителями конкурса стали воспитатели Тяжинского детского сада № 8 «Солнышко» Наталья Геннадьевна Рахматулина, Марина Иннокентьевна Батехина и Вера Михайловна Иванова.
Лауреаты конкурса: воспитатели Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» Татьяна Владимировна Попович и Ольга Юрьевна Балабова, воспитатель Тяжинского детского сада № 5 «Светлячок» Ольга Анатольевна Сирота, воспитатели Листвянского детского сада «Ромашка» Нина Михайловна Суслова и Светлана Ивановна Шейдт.
Остальные участники конкурса получили грамоты Управления образования администрации Тяжинского муниципального округа за участие в конкурсе.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/02/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасскими полицейскими было выявлено около 30 тысяч миграционных нарушений
По итогам всех проведённых проверок было выявлено около 2 тысяч фактов незаконного привлечения...
В Кузбассе будет достроена Крапивинская ГЭС
Представители РусГидро полагают, что на доведения объекта до эксплуатационного состояния...
В Кузбассе уничтожили более 70 килограммов опасного мяса
В результате в отношении виновных лиц составили пять протоколов по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, восемь...
В Кузбассе прогнозируют потепление до +5 градусов
Синоптики прогнозируют в последний рабочий день небольшой, местами умеренный и мокрый снег, метели...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus