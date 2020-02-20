В Тяжине среди воспитателей детсадов прошел конкурс инновационных пособий

В очном этапе муниципального конкурса инновационных пособий «Мастерство педагога» приняли участие воспитатели дошкольных учреждений Тяжинского муниципального округа. Было представлено 23 работы из 8 образовательных организаций.
Инновационные пособия, разработанные и изготовленные педагогами, являются эстетическим развивающим дидактическим пособием, которое используется в процессе образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога и ребенка, в индивидуальной работе.
Победителями конкурса стали воспитатели Тяжинского детского сада № 8 «Солнышко» Наталья Геннадьевна Рахматулина, Марина Иннокентьевна Батехина и Вера Михайловна Иванова.
Лауреаты конкурса: воспитатели Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» Татьяна Владимировна Попович и Ольга Юрьевна Балабова, воспитатель Тяжинского детского сада № 5 «Светлячок» Ольга Анатольевна Сирота, воспитатели Листвянского детского сада «Ромашка» Нина Михайловна Суслова и Светлана Ивановна Шейдт.
Остальные участники конкурса получили грамоты Управления образования администрации Тяжинского муниципального округа за участие в конкурсе.
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