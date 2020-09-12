В Мариинске прошла фотовыставка «Заповедный фотообраз Алтая»

Здесь представлены фотоработы Константина Петровича Баранникова. Родился он в городе Прокопьевске в 1956 году, искусством занимался с первого класса, участвовал в городских конкурсах рисунков. В студенческие годы работал с графическими композициями, рисовал портреты. Окончил КГМИ и посвятил свою жизнь медицине, параллельно занимаясь живописью и фотографией.

В Мариинске Константин Петрович писал маслом пейзажи и иконы, позднее увлекся работой с берестой. Руками мариинского мастера созданы природные и тисненые, расписные и плетеные работы, прорезные туеса, картины из бересты, охотничьи берестяные рога, сувенирные и бытовые изделия. Излюбленные темы Константина Петровича – животные, растения, русский орнамент, божественные сюжеты, композиции на тему «Русь». Константин Баранников стал участником 29 выставок в нашей стране и за рубежом, большая часть которых – персональные. Работы мастера находятся в музеях и частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Особое видение окружающего мира не давало мастеру пройти мимо чего-то необыкновенного, не запечатлев это при помощи фотокамеры. Путешествуя по Алтайскому краю, Константин Петрович создал фотовыставку, посвященную красотам этого необыкновенного места. Телецкое озеро, река Бия, Горный Алтай, отвесные берега озер и уникальнейшие водопады запечатлил мариинский фотограф.

В ноябре 2019 года Константин Петрович Баранников ушел из жизни, оставив после себя уникальные работы, которые еще долгое время будут радовать мариинцев и гостей города.

Сюжеты выставки «Заповедный фотообраз Алтая» заставляют задуматься о бережном отношении к природе, о сохранении ее для будущих поколений. Фотовыставка будет работать в городской библиотеке имени В. А. Чивилихина в течение месяца.