В Тяжине стартовал региональный детско-юношеский конкурс талантов «Зажигай!»

Барнаульцы вновь пишут стихи, теперь про коронавирус Напомним, что аналогичные стихи барнаульцы писали по поводу визитов Дмитрия Медведева в Барнаул в...

Отечественные автомобили пополнили автопарк кузбасской полиции Новые автомобили УАЗ, «Нива» и «ГАЗель» предназначены для сотрудников дежурных частей, ППС,...

В Новокузнецке юные вандалы разгромили новый детский городок Комментаторы в свою очередь пишут, что детский городок изначально был не качественно сделан,...