В Тяжине стартовал региональный детско-юношеский конкурс талантов «Зажигай!»

Выступления конкурсантов прошли на базе Тяжинской детской школы искусств № 31 и районного Дома культуры «Юбилейный» 15 марта. Школа искусств подготовила для участия в конкурсе 21 учащегося в двух номинациях «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, балалайка) и «Вокальное искусство» (народный, эстрадный вокал).
Жюри конкурса под председательством Александра Михайловича Щиколкова, дирижера оркестра русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова, отмечен высокий уровень подготовки участников. Все конкурсанты первого отборочного тура регионального детско-юношеского конкурса талантов «Зажигай!», посвященного 300-летию Кузбасса, были отмечены дипломами за участие.
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