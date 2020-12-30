В Тяжине участники волонтерского медиа-отряда «Время, вперед!» провели первую акцию

Студенческий медиа-отряд Тяжинского агропромышленного техникума создан при поддержке окружного отделения областной организации Cоюза журналистов России.

Первую информационную акцию добровольцы посвятили 98-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Родился он 10 декабря 1922 года в деревне Вознесенка Больше-Барандатской волости Мариинского уезда Томской губернии, ныне Тисульского района Кемеровской области - Кузбасса.

Николай появился на свет в семье выходцев из Курской губернии, переселившихся в Сибирь в поисках лучшей доли. Прадед, дед и отец Николая Масалова были потомственными кузнецами, мастерство которых высоко ценилось по всей округе. В крестьянской семье Масаловых было шестеро детей – четверо мальчишек и две девочки.

Будучи подростком, поступил на работу в колхоз «Новая жизнь». Любое задание выполнял одинаково добросовестно. После полугодовых курсов стал трудиться на тракторе.

В 1941 году Николай Масалов был призван в ряды Красной Армии. Освоив в Томске воинскую специальность минометчика, принял боевое крещение на Брянском фронте, под Касторной.

Затем полк, где служил Николай Масалов, перебрасывали с места на место: Курск, Елец, Орел. Четырежды вырывались из вражеского окружения. Пробивались штыками, потому что приходилось беречь каждый патрон и каждый снаряд.

После переформирования полка Николай Масалов участвовал в обороне Сталинграда. Под шквальным артиллерийским обстрелом противника, минометный расчет Николая Масалова дважды засыпало в блиндаже. Однако судьба хранила солдат, в последний момент, когда уже трудно было дышать, бойцов находили и вызволяли из-под толщи земли боевые товарищи.

Затем воин из Кузбасса стал знаменщиком 220-го гвардейского Запорожского полка. Со своими боевыми товарищами форсировал Дон, Северный Донец, Днепр, Днестр, Вислу. За годы войны не раз смотрел смерти в глаза – трижды был ранен и дважды контужен.

Братья Николая Масалова тоже воевали. Андрей с тяжелой артиллерией дошел до Европы, Василий стал танкистом, Михаил сражался на Северном фронте в пограничных войсках.

Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков так писал о сибиряке в своей книге воспоминаний «Конец третьего рейха»: «Боевая биография Николая Масалова, отражала историю 8-й гвардейской армии… На его долю выпало быть вместе с нами на направлении главного удара немецких войск, наступавших на Сталинград. Масалов сражался на Мамаевом кургане рядовым стрелком, в дни боев на Северном Донце стал пулеметчиком, при форсировании Днепра командовал отделением, после освобождения Одессы его назначили помощником командира комендантского взвода, на Днестровском плацдарме был ранен, через четыре месяца, при форсировании Вислы, снова ранение, но гвардеец остался в строю и весь путь от Вислы до Одерского плацдарма шел с забинтованной головой».

В апреле 1945 года передовые части советских войск вышли к Берлину. Из первого состава полка в столицу фашистской Германии вступили только двое – знаменщик Масалов и капитан Стефаненко. Оказавшись в огненном кольце окружения, город превратился в гигантское поле боя. В те дни 220-й гвардейский стрелковый полк 79-й гвардейской стрелковой дивизии наступал по правому берегу реки Шпрее, по направлению к имперской канцелярии. Гвардейцы знали, что перед ними находится главная цитадель германского фашизма.

Именно здесь, на острове Тиргартен, размещались правительственные учреждения фашистской Германии. Здесь же находился ключевой узел связи, откуда главари третьего рейха продолжали руководить остатками своих войск, вынуждая их вести кровопролитные бои, уже лишённые всякого смысла.

От передовой советских войск до имперской канцелярии оставалось не больше четырехсот метров. Немцы проявили особое упорство при обороне этого важного сектора у реки Шпрее. Под ураганным огнем противника у горбатого моста пехотинцы вынуждены были залечь в развалинах домов. Чтобы избежать больших потерь, командование решило после мощной артиллерийской подготовки форсировать канал небольшими группами.

До атаки оставалось пятьдесят минут. Наступила тишина, и в этот момент на той стороне канала послышался детский плач. Николай Масалов вызвался спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась огнем пулеметов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под коркой асфальта. Затрещали пулеметные очереди. Сержант Масалов под шквальным вражеским огнём пополз вперед.

Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки канала. Затем одним махом перекинулся через барьер. Прошло еще несколько минут. Смолкли вражеские пулеметы. Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос ребенка, но было тихо. Ждали пять, десять минут... Неужели напрасно рисковал Масалов?

В этот момент воин-сибиряк попросил товарищей прикрыть его огнём, чтобы вынести найденную маленькую немецкую девочку. Гвардейцы прицельно били по огневым точкам противника. Поднялось солнце, ослепив на некоторое время вражеских стрелков. Началась артподготовка.

Николай Масалов был ранен в ногу, но никому не сказал об этом. Оставил ребёнка в штабе и вернулся в ряды атакующих гвардейцев. В наши дни у того самого моста была установлена мемориальная доска, посвящённая подвигу советского солдата.

Николаю Ивановичу суждено было стать прообразом при создании памятника воину-освободителю работы скульптора Евгения Вучетича. В 1949 году монумент был установлен в берлинском Трептов-парке. Он является центральной фигурой мемориального комплекса, где покоятся свыше 7 тысяч советских солдат, погибших при штурме Берлина.

Монумент стал одним из самых известных в мире памятников советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также символом освобождения народов Европы от нацизма. А в поселке Тяжинский установлена мемориальная стела авторства Виктора Грихина – младший побратим берлинского монумента.

После окончания войны, воинская часть в которой служил Николай Масалов, осталась в Германии, в городе Йена. Демобилизовался воин только в 1947 году, и вернулся в родные места. Попытался снова сесть за рычаги трактора – не получилось, сказались фронтовые раны. Много профессий перепробовал, прежде чем нашел дело по душе. Трудился весовщиком, мотористом на элеваторе, конюхом. Переехав в Тяжин, Николай Иванович Масалов стал работать завхозом в Тяжинском детском саду-яслях № 2. Тогда же в семье Масаловых родилась единственная дочь Валентина.

Земляки запомнили Николая Ивановича Масалова как трудолюбивого и принципиального человека. Герой не любил распространяться о своих подвигах на фронтах Великой войны. И все же Николай Иванович Масалов стал известен всему миру. О нем снимали документальные фильмы, рассказывали в центральных советских газетах и журналах, а также в зарубежных средствах массовой информации. В послевоенные годы он был удостоен званий почётного гражданина городов Берлин и Вайсенфельс, а также Тяжинского района Кемеровской области.

Николай Иванович Масалов награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II и I степени, а также 22 медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.

Легендарный солдат принимал журналистов из разных точек земного шара. Сам Николай Иванович Масалов не считал спасение немецкой девочки подвигом. Он был убежден, что так поступил бы каждый советский солдат. Выйдя на пенсию, ветеран продолжал вести большую военно-патриотическую работу – выступал перед призывниками, школьниками и молодежью, вёл большую переписку.

Немецкие комсомольцы пытались разыскать девочку, спасенную Николаем Масаловым. В июле 1964 года в молодежной газете Германской Демократической Республики «Юнге вельт» была опубликована целая страница о подвиге воина-сибиряка Николая Масалова. Со всех концов страны приходили письма, в которых немецкие граждане предлагали свою помощь. Людям очень хотелось увидеть ту, ради которой советский воин рисковал своей жизнью в последние дни войны.

Тогда откликнулись 198 человек, которых спасли от голода, холода, пуль советские солдаты только в Берлине. Но, к сожалению, спасенную Николаем Ивановичем Масаловым девочку разыскать так и не удалось.

Ветерану неоднократно предлагали поселиться на германской земле, но солдат, всегда оставался верен своей Родине. Николая Ивановича Масалова не стало 20 декабря 2001 года. Последнее время давали о себе знать осколки вражеских снарядов, глубоко засевшие в ногах и груди. Похоронен герой на кладбище посёлка Тяжинский.

Земляки свято хранят память о герое. О подвиге воина-сибиряка в Тяжинском районе выпущена книга Олега Викторовича Костюнина «Человек из легенды», выдержавшая два издания. Третье издание увидело свет в журнальном варианте. В районном историко-краеведческом музее развернута обширная экспозиция памяти героя-земляка.

В видеостудии «Лицей» Тяжинского агропромышленного техникума были записаны воспоминания Николая Ивановича Масалова. Это наиболее подробное интервью, из сохранившихся.

В Нововосточной средней школе создана пионерская дружина имени Н. И. Масалова. Его именем названы центральная районная библиотека и Тяжинская средняя школа № 1. В 2012 году Николаю Ивановичу Масалову году было присвоено высокое звание «Герой Кузбасса».

В посёлке Тяжинский действует экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с Н. И. Масаловым. На Аллее Героев установлена стела в его честь. В районном центре реконструирована площадь Победы, благоустроено место захоронения легендарного воина. Проект Тяжинского районного Совета ветеранов по увековечиванию памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, предполагающий создание «музея на колесах» под названием «Прикосновение к Подвигу», стал победителем конкурса президентских грантов.