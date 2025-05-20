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В Тяжине в рамках недели предпринимательства в Кузбассе состоялся фестиваль уличных ремесел

В центре национальных культур гостей фестиваля приветствовали ведущие праздника ремесел. Дети и взрослые приняли участие в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, ткацкому мастерству, прядению шерстяной пряжи, изготовлению берестяных туесов, вышивке картин атласными лентами и росписи матрешек мезенской росписью.
Для посетителей фестиваля прошла концертная программа с участием вокальной группы «Русичи» и солистов ансамбля казачьей песни «Чаровница» центра национальных культур. Участники художественной самодеятельности познакомили зрителей с русской народной и казачьей музыкальной культурой.

Фото: Тяжинский центр национальных культур

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Культура
Тяжин
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