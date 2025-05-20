В Тяжине в рамках недели предпринимательства в Кузбассе состоялся фестиваль уличных ремесел

В центре национальных культур гостей фестиваля приветствовали ведущие праздника ремесел. Дети и взрослые приняли участие в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, ткацкому мастерству, прядению шерстяной пряжи, изготовлению берестяных туесов, вышивке картин атласными лентами и росписи матрешек мезенской росписью.

Для посетителей фестиваля прошла концертная программа с участием вокальной группы «Русичи» и солистов ансамбля казачьей песни «Чаровница» центра национальных культур. Участники художественной самодеятельности познакомили зрителей с русской народной и казачьей музыкальной культурой.

Фото: Тяжинский центр национальных культур