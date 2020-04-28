В Тяжине в режиме онлайн открылась выставка «Кедровые кружева»

Студия «Любавушка» из города Тайга была создана больше 20 лет назад. Директор Тяжинского историко-краеведческого музея Татьяна Викторовна Макарова рассказала, что оригинальные женские костюмы для выступлений в этом детском творческом коллективе мастерят из дерева и ткани. У них уже около 30 коллекций и более 200 нарядов.

Для декоративных работ по дереву наиболее подходящим оказался кедр. В ходе кропотливого процесса создания нового наряда юные мастерицы собирают воедино до 4-5 тысяч деревянных элементов. В коллекциях есть модели, состоящие только из кедровых плетеных фрагментов. Модельеры мастерят из дерева не только костюмы и обувь, но также и кукол, украшения, панно, миниатюры. Всё это великолепие представлено на выставке в Тяжинском историко-краеведческом музее.