В Тяжине ветераны осваивают нейробику

Это комплекс простых, но очень эффективных упражнений, благодаря которым развивается головной мозг, улучшается концентрация внимания и память.
В условиях самоизоляции получатели социальных услуг на дому Тяжинского центра соцобслуживания населения с удовольствием занимаются разгадыванием кроссвордов, шарад, ребусов, а также составляют различные головоломки.
По мнению специалистов, нейробика – это великолепный тренажер для мозга, а также одна из составляющих долголетия.
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