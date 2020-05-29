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В Тяжине ветераны осваивают нейробику

Это комплекс простых, но очень эффективных упражнений, благодаря которым развивается головной мозг, улучшается концентрация внимания и память.
В условиях самоизоляции получатели социальных услуг на дому Тяжинского центра соцобслуживания населения с удовольствием занимаются разгадыванием кроссвордов, шарад, ребусов, а также составляют различные головоломки.
По мнению специалистов, нейробика – это великолепный тренажер для мозга, а также одна из составляющих долголетия.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/05/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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