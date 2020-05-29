В Тяжине ветераны осваивают нейробику

За сутки десятки кемеровчан получили штрафы за отсутствие маски Кемеровчан продолжают наказывать за отсутствие защитных масок. За сутки проверили больше 600...

Кузбассовец нашел артиллерийский снаряд на своем приусадебном участке Опасную находку уничтожили саперы. В Новокузнецке местный житель принес в городской музей предмет,...

В Кемерове на Радуге появится новый скейт-парк В Рудничном районе областного центра установят новый скейт-парк.