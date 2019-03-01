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В Тяжине воспитатели детсадов учатся изготавливать электронные пособия своими руками

На базе Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» проведена консультации для педагогов дошкольных образовательных учреждений Тяжинского района по созданию электронных пособий в программе «AudioPlay Media Studio 8».
Благодаря этой программе можно создавать электронные издания учебного назначения, CDDVD визитки, презентации, несложные игры, электронные фотоальбомы, сборники видеофайлов с удобным просмотром. Педагоги приобрели первичный навык по работе с программой и создали свои небольшие пробные электронные пособия. Консультацию провела воспитатель детсада Нина Аркадьевна Кротова.
Ранее, в детском саду прошел семинар-практикум «Использование программы «АУДИОмастер» для создания мультимедийных пособий». Воспитатель детсада Наталья Владимировна Коренькова познакомила присутствующих с общими сведениями о программе и ее основными функциональными возможностями. Педагоги научились производить обрезку и склейку нескольких аудиофайлов в один, использовать функции возрастания и затухания громкости в начале и конце звуковых отрезков. Также познакомились с возможностями обработки готовых звуковых файлов и записанного голоса.
Результатом практической деятельности на семинаре стало попурри из трех детских песен. Этот вопрос планируется включить в программу районной опорно-методической площадки, которая пройдет на базе детского сада № 3 «Золотой ключик» 12 февраля 2019 года.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/02/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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