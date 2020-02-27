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В Тяжине завершил работу кузбасский мобильный детский технопарк

«Кванториум 42» открылся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря передвижному кванториуму дополнительное образование технической направленности стало более доступным для детей. Базовым учреждением стала Тяжинская средняя школа № 2.
В первой половине дня в мобильном детском технопарке реализовался проект «Урок технологии», а во второй – школьники занимались по программам естественнонаучной и технической направленности – VR/Промдизайн, Гео/ИТ, Робо/Аэро, Хайтек.
За две недели на занятиях в передвижном технопарке побывали около 100 ребят. В интервалах между приездами наставники будут обеспечивать детям дистанционное сопровождение реализации командных проектов.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/02/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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