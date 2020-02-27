В Тяжине завершил работу кузбасский мобильный детский технопарк

СГК снижает тарифы на тепло в Рудничном районе Кемерова Для юридических лиц и предпринимателей Рудничного района города Кемерова снижены тарифы на тепло....

Раскрыт состав смога, который окутал Новокузнецк в минувшие выходные Специалисты управления Роспотребнадзора рассказали, что в атмосфере Новокузнецка было зафиксировано...

Кузбасские синоптики спрогнозировали сильный перепад температуры Согласно прогнозу температура по области колебаться от - 20 до +8°С. По прогнозу, ночью температура...