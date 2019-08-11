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В Тяжине прошла экологическая акция «Я шагаю по планете!»

Библиотекарь Татьяна Владимировна Новикова напомнила ребятам о правилах поведения на природе, рассказала об экологических проблемах связанных с нерациональным использованием природных ресурсов.
Дети вспомнили основные правила по охране природы. Участникам акции вручали памятки «Уважай все, что принадлежит не только тебе».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/08/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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