В Тяжинском агропромышленном техникуме отпраздновали 45-летие учебного заведения

На мероприятии присутствовали гости, работники, ветераны и студенты техникума. Перед собравшимися выступил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский. От имени ветеранов техникума с праздником всех поздравила преподаватель Ольга Яковлевна Чекрыжева.
Лучшие работники образовательного учреждения были отмечены Почётными грамотами Департамента науки и образования Кемеровской области, а также Почетными грамотами Тяжинского агропромышленного техникума.
В праздничной концертной программе прозвучали музыкальные номера в исполнении участников художественной самодеятельности и работников районного Дома культуры «Юбилейный», клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский и театра танца «Весна».
06/02/2020
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