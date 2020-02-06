В Тяжинском агропромышленном техникуме отпраздновали 45-летие учебного заведения

В Кузбассе действуют запреты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ Главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс ввел ряд ограничений из-за роста заболеваемости...

Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на...

В Кузбассе в очередной раз «заминировали» суды Сегодня, 6 февраля, в суды кузбасса вновь поступили сигналы о минировании. По информации источника...