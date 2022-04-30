В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел концерт «Песни военных лет»

Собравшихся поприветствовал директор техникума Олег Алексеевич Белинский. Студенты и педагоги исполняли и инсценировали песни военных лет.

В концертной программе также приняли участие ученики 5 класса Тяжинской средней школы № 2. Ребята представили литературно-музыкальную композицию «Подвиг, отлитый в бронзу», рассказывающую о подвиге Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. За плодотворное сотрудничество в гражданско-патриотическом воспитании директор техникума вручил коллективу школы благодарственное письмо.