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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел концерт «Песни военных лет»

Собравшихся поприветствовал директор техникума Олег Алексеевич Белинский. Студенты и педагоги исполняли и инсценировали песни военных лет.
В концертной программе также приняли участие ученики 5 класса Тяжинской средней школы № 2. Ребята представили литературно-музыкальную композицию «Подвиг, отлитый в бронзу», рассказывающую о подвиге Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. За плодотворное сотрудничество в гражданско-патриотическом воспитании директор техникума вручил коллективу школы благодарственное письмо.

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Тяжин
kuzbassnews.ru
30/04/2022
Культура
Образование
Тяжин
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