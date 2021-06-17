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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча в киновидеоклубе

Ее посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Студенты посмотрели фрагменты телевизионного художественного фильма «Государственная граница. Год сорок первый», премьера которого состоялась в СССР в 1986 году.
Кинолента посвящена событиям накануне и в первые дни Великой Отечественной войны. На советско-германской границе в июньские дни 1941-го года сложилась тревожная обстановка. Со стороны гитлеровцев происходили постоянные провокации. Еще до начала войны на границе звучали выстрелы. Благодаря стойкости и мужеству советских пограничников удавалось контролировать ситуацию.
22 июня 1941 года советские воины вступили в неравный бой с превосходящими силами войск фашистской Германии. Тогда именно советские пограничники сделали первый шаг к Великой Победе в той страшной войне.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/06/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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