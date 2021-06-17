В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча в киновидеоклубе

На Троицу в Кемерове организуют дополнительный транспорт до кладбищ В Кемерове на Троицу будет организован дополнительный транспорт до кладбищ. Об этом сообщает пресс-...

Житель Кемерово в ходе ссоры с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак Житель Кемерово в ходе ссоры с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак - животные...

В здании в центре Кемерова ликвидировали пожар площадью 600 квадратных метров В Кемерове ликвидировали пожар в здании завода на улице 50 лет Октября. Об этом корреспонденту А42....