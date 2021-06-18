В Тяжинском округе работники культуры поддержали международную инициативу «Чистые берега Евразии»
Работники Чулымского СДК совместно со специалистами центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели экологическую акцию «Чистые берега». Активисты организовали мини-концерт, провели викторину, раздали тематические листовки и очистили от мусора берег реки.
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