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В Тяжинском округе работники культуры поддержали международную инициативу «Чистые берега Евразии»

Работники Чулымского СДК совместно со специалистами центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели экологическую акцию «Чистые берега». Активисты организовали мини-концерт, провели викторину, раздали тематические листовки и очистили от мусора берег реки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/06/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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