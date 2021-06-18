В Тяжинском округе работники культуры поддержали международную инициативу «Чистые берега Евразии»

Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление в связи с COVID-19 16 июня вышло новое постановление Роспотребнадзора Кузбасса в связи с Covid-19, с которым...

Сильный град прошёл в Новокузнецке В Новокузнецке 17 июня пошёл сильный град. В результате непогоды пострадали теплицы местных жителей...

В Кузбассе наградили медицинских работников в преддверии их профессионального праздника В администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, на который были приглашены...