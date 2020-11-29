В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Дню матери

Loading...
Студенты подготовили номера художественной самодеятельности. С такой инициативой выступили активисты студенческого совета. Праздничный концерт прошел в онлайн-формате. Ребята от всей души поздравляли мам с праздником, пели и читали стихи.
Также в техникуме состоялся конкурс чтецов. Лучшим декламатором был признан Егор Дубовиков (группа М-17).
29/11/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Основанием для подозрения выявилось то, что кошка очень часто чихала. Мы успокоили, что таким...
|
На популярном сайте объявлений кузбассовец продаёт в Лесной Поляне настоящий замок со всеми...
|
Напомним, сегодня в Новокузнецке утром отмечалось сильное задымление.
|
Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, сотрудники правоохранительных...