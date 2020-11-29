В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Дню матери

Жительница Кузбасса заподозрила у своей кошки коронавирус Основанием для подозрения выявилось то, что кошка очень часто чихала. Мы успокоили, что таким...

В Кузбассе продают коттедж вместе со SPA-комплексом за 64 млн На популярном сайте объявлений кузбассовец продаёт в Лесной Поляне настоящий замок со всеми...

В Новокузнецке объявлен режим № 2 НМУ Напомним, сегодня в Новокузнецке утром отмечалось сильное задымление.