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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Дню матери

Студенты подготовили номера художественной самодеятельности. С такой инициативой выступили активисты студенческого совета. Праздничный концерт прошел в онлайн-формате. Ребята от всей души поздравляли мам с праздником, пели и читали стихи.
Также в техникуме состоялся конкурс чтецов. Лучшим декламатором был признан Егор Дубовиков (группа М-17).

Образование
Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/11/2020
Образование
Общество
Тяжин
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