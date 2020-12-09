В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией

С 15 декабря в Кемерове начнут работать ёлочные базары В этом году в областном центре определены 73 торговые точки, где предпринимали могут продавать...

В Красноярске вновь зафиксированы превышения загрязняющих веществ в воздухе Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжает осуществлять контроль за качеством...

Власти Новокузнецка изменили правила оплаты за проезд, а потом подумали и снова изменили Путаются и пассажиры. Когда только новокузнечане готовились к транспортной реформе, мы связывались...