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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией

Для студентов руководители групп организовали различные мероприятия антикоррупционной направленности. Социальный педагог Светлана Сергеевна Кривошеева провела анкетирование «Что ты знаешь о коррупции?». Таким образом, выяснилось, что ребятам известно об этой проблеме, существующей в обществе.
Преподаватель информатики Татьяна Александровна Молодик провела со студентами квест «Коррупции – нет!». Заместитель директора техникума по учебно-методической работе Наталья Викторовна Клагиш предложила обучающимся составить антикоррупционные мини-проекты.
Ребята из студенческого совета провели в актовом зале «открытый микрофон». Каждый из студентов мог выразить своё отношение к проблеме взяточничества. Воспитатели общежития провели для ребят информационный час «Коррупции объявлена война!» с раздачей тематических буклетов.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/12/2020
Образование
Тяжин
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