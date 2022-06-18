В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли военно-полевые сборы

На протяжении пяти дней 52 студента-первокурсника, осваивали азы армейской службы. Ребята занимались строевой подготовкой, овладевали основами медицинских знаний, изучали общевоинский устав, отрабатывали навыки радиационной, химической и биологической защиты. Также состоялась встреча будущих защитников Отечества с военным комиссаром по Тисульскому и Тяжинскому округам, майором Николаем Николаевичем Николаенко.

Кроме того студенты сдавали общевойсковые физические нормативы, включавшие в себя бег на 1000 метров, подтягивание на перекладине, челночный бег, сборку - разборку автомата. Ребята стреляли из пневматической винтовки, метали гранату, преодолевали полосу препятствий. Также приняли участие в военно-тактической игре, проведенной руководителем клуба внеаренного лазертага «Ирбис» Александром Игоревичем Крохиным.

Организацию военно-полевых сборов на высоком уровне провела преподаватель ОБЖ и физической подготовки Вера Владимировна Морозова. В роли командиров взводов выступили преподаватель физической подготовки Артем Тахирович Сулейманов, мастера производственного обучения Константин Анатольевич Пасько и Артем Геннадьевич Ахмадиев. Они сумели блестяще передать будущим новобранцам свой опыт службы в Вооруженных Силах РФ.

Ответственный за проведение военно-полевых сборов заместитель директора техникума по безопасности образовательного процесса Дмитрий Владимирович Цыков отметил высокий уровень подготовки студентов к службе в армии: «Несмотря на дождливую погоду, наши ребята показали себя наилучшим образом. Первокурсники достойно прошли все этапы военно-полевых сборов. Студенты, сдавшие нормативы на «отлично» будут награждены почетной грамотой».