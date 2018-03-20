В Тяжинском агропромышленном техникуме прошло мероприятие по профилактике алкоголизма «Молодежь в зоне риска»

Опубликовано видео поджога автомобиля «ВАЗ-2114» в Кемерове Главное Управление МВД РФ по Кемеровской области опубликовало видео-ролик, на котором запечатлен...

Экс-сотрудник банка в Кемерове обвиняется в краже 1,6 млн рублей 33-летний экс-сотрудник банка обвиняется не только в краже, но и в двух покушениях на кражу.

Шорцы и телеуты Кемеровской области отметят Чыл-Пажи Телеуты и шорцы считают, что в этот день пропадают злые духи, а также прекращается всяка вражда и...