В Тяжинском агропромышленном техникуме прошло мероприятие по профилактике алкоголизма «Молодежь в зоне риска»
Перед студентами первого курса выступили врач-нарколог Тяжинской районной больницы Любовь Васильевна Васина и психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Инна Викторовна Чебаткова.
Для всех собравшихся в зале был показан фильм «Секреты манипуляции - алкоголь». Также прозвучали музыкальные номера в исполнении студентов агропромышленного техникума Никиты Леонтьева и Константина Толикова.
20/03/2018
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