В Тяжинском агропромышленном техникуме проведена работа по новогоднему оформлению

До 70% жителей Кузбасса не нуждаются в вакцинации от коронавируса В Кузбассе около 70% жителей не нуждается в вакцинации от COVID-19, так как по результатам...

Назревает война между валидаторами и новокузнецкими хакерами Ранее ВашГород.ру сообщал о махинациях валидатора. А именно о том, что очередные жалобы посыпались...

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал проблемы после транспортной реформы Сергей Кузнецов, исполняющий обязанности мэра Новокузнецка, высказался по поводу транспортной...