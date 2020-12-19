В Тяжинском агропромышленном техникуме проведена работа по новогоднему оформлению

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Студенты-волонтеры приняли участие в мастер-классе по изготовлению новогодних украшений. Секретами мастерства с ребятами поделилась специалист центра социального обслуживания населения Анна Евгеньевна Селюнова.
В оформлении техникума к новогодним праздникам приняли активное участие обучающиеся групп 259, 258, Б-18, Б19, Б-20, Т-19, Т-20, С-19. Эту работу организовала преподаватель Галина Алексеевна Жогина.
19/12/2020
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