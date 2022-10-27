В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось посвящение первокурсников в студенты

Ребята-первокурсники приняли активное участие в развлекательном квесте, праздничном концерте, а также в музыкально-познавательном квизе «С песней в новый учебный год». Ребятам было предложено пройти различные испытания: ответить на каверзные вопросы, угадать музыкальную композицию, воспроизвести комбинацию звуков. В финале квиза участники исполнили свою любимую песню. В упорной борьбе победила команда «Клевер».

С Днем первокурсника ребят поздравила главный специалист отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Любовь Евгеньевна Никифорова. Все участники программы получили сладкие подарки. Посвящение в студенты завершилось чаепитием с выпечкой.