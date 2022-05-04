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В Тяжинском агропромышленном техникуме учебная неделя началась с поднятия флага и исполнения гимна России

Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации, было предоставлено отличникам учебы Семёну Цыкову и Кристине Павленко. Затем прозвучал гимн России.
К студентам обратился директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский: «Традиции проводить у нас утренние линейки уже больше трех десятков лет. На ежедневных линейках проверялось наличие обучающихся в группах. Сегодняшнее мероприятие исполнено глубокого смысла – ведь патриотизм и уважение государственных символов нашей страны, это основа основ. Взять хотя бы цвета нашего флага, символизирующие благородство, честь и отвагу. Это символы, но они же и важнейшие жизненные ориентиры».
Теперь такие торжественные линейки будут проходить в техникуме один раз в неделю, по понедельникам.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/05/2022
Образование
Тяжин
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