В Тяжинском агропромышленном техникуме учебная неделя началась с поднятия флага и исполнения гимна России

Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации, было предоставлено отличникам учебы Семёну Цыкову и Кристине Павленко. Затем прозвучал гимн России.

К студентам обратился директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский: «Традиции проводить у нас утренние линейки уже больше трех десятков лет. На ежедневных линейках проверялось наличие обучающихся в группах. Сегодняшнее мероприятие исполнено глубокого смысла – ведь патриотизм и уважение государственных символов нашей страны, это основа основ. Взять хотя бы цвета нашего флага, символизирующие благородство, честь и отвагу. Это символы, но они же и важнейшие жизненные ориентиры».

Теперь такие торжественные линейки будут проходить в техникуме один раз в неделю, по понедельникам.