В Тяжинском агропромышленном техникуме в режиме онлайн прошла новогодняя программа

Ребята поздравили педагогов, студентов и их родителей с наступающим Новым 2021 годом. В сценарии нашлось место танцам, песням и даже пантомиме. Также студенты разыграли сценку «Три девицы под окном…».

С праздничным обращением выступил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский: «Уважаемые коллеги, ветераны, обучающиеся и родители! В уходящем году мы с вами совместными усилиями наладили дистанционную работу. При этом очень важно, что, невзирая на все ограничения, мы смогли сохранить традиционный формат обучения.

В наступающем 2021 году нам с вами предстоит сделать очень многое. Основное это конечно подготовить и аттестовать наших ребят выпускников. Две группы у нас итоговую аттестацию будут проходить в формате демонстрационного экзамена, что очень ответственно и почетно. Такая форма в нашей образовательной организации применяться будет впервые.

Следующий этап – это набор первокурсников. Их не много и не мало – 140 человек: 15 рабочих зеленого строительства, 25 сварщиков, 25 поваров, 25 бухгалтеров, 25 мастеров сельскохозяйственного производства и 25 технологов. Вот такую большую когорту ребят нам предстоит набрать.

Помимо этого в техникуме планируется в новом учебном году пройти процедуру аккредитации по основной профессиональной образовательной программе, это ремонт и эксплуатация сельскохозяйственной техники, по профессиональной программе «водитель категории D» (автобус). Планов очень много, поэтому я всем нам желаю успешно воплотить в жизнь всё намеченное. В преддверии новогодних праздников желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи, творческих, профессиональных, учебных идей и побед. С Новым годом, с новым счастьем!».