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В Тяжинском центре национальных культур прошла познавательная программа «Национальная палитра России»

Многодетные семьи приняли участие в конкурсе «Собери пословицы народов мира» и познакомились с телеутской народной игрой «Плат кабыжарга». Также участники программы разгадывали кроссворд «Национальная одежда народов России», демонстрировали свои актерские способности в экспромт-театре и создавали поделки в стиле оригами.
Музыкальные подарки для семей прозвучали в исполнении Ксении Харчевой и Константина Толикова. Затем участникам познавательной программы вручили благодарственные письма и обереги.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/08/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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