В Тяжинском центре национальных культур прошла познавательная программа «Национальная палитра России»

Губернатор утвердил план по безопасности в Новокузнецке ВашГород.ру уже писал об этом распоряжении, но в материале говорилось об основных планах по...

Сергей Цивилев сообщил, состоится ли День шахтера-2020 в Кузбассе Жительница Белова задала губернатору вопрос: сейчас, когда в городе введены дополнительные...

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Кузбассе В Кемеровской области в понедельник, 10 августа, ожидается аномальная жара. Температура воздуха...