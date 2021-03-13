В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности проходят мероприятия, посвященные Году науки и технологий
В деревне Тяжиновершинка работники сельского Дома культуры и библиотеки подготовили для детей беседу «За научными знаниями в библиотеку».
В Кубитетском СДК-филиале прошла познавательная программа «Год науки шагает по стране», в Даниловском СДК-филиале – познавательный час «Великие ученые и изобретатели»
В Малопичугинском СДК-филиале работники культуры пригласили ребятишек на познавательную программу «Наука и дети». В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК прошла познавательная беседа «Наука открывает тайны».
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