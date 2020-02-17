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В Тяжинском центре социального обслуживания населения открылась фотовыставка

Валентина Ивановна Александрова родилась 22 декабря 1949 года в деревне Макарово Тяжинского района Кемеровской области. После окончания 10 классов Чулымской средней школы устроилась на работу завклубом в Макаровский сельский клуб и сразу же поступила на заочное отделение в Кемерово. В 1972 году в деревне Макарово открылась библиотека, и Валентина Ивановна становится ее первым работником. В 1975 году вместе с семьей она переехала в село Новопокровка, где до выхода на пенсию трудилась в сельской библиотеке.
Валентина Ивановна - человек увлекающийся, ей интересно попробовать все: вязание крючком, спицами, вышивание крестиком, гладью, бисероплетение, квилинг. Ообенно она любит фотографировать. Заниматься любительской фотосьемкой она начала 25 лет назад. Купив популярный в то время фотоаппарат моментальной печати «Полароид» Валентина Ивановна, старалась запечатлеть красивые моменты.
Сейчас ей 70 лет и у нее также много увлечений, но в силу своего заболевания Валентина Ивановна не покидает пределы своей квартиры, и единственный для нее способ выйти погулять – это балкон. Наблюдая за тем, как пробуждается природа, за каплями дождя, барабанящего по стеклу, за полетом птиц и цветами, которые распускаются на клумбах, Валентина Ивановна снова взяла в руки фотоаппарат. Некоторые из этих работ представлены на персональной фотовыставке Валентины Ивановны Александровой «Этот удивительный мир».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/02/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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