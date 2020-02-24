Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском центре социального обслуживания населения проходит акция «Подарок ветерану»

Под руководством специалиста по социальной работе Анны Евгеньевны Селюновой волонтеры из отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума своими руками изготовили оберег «Кубышка-Травница».
Эта кукла - древний оберег, хранительница крепкого здоровья. Такое название кукла получила потому, что она наполняется разными сухими лекарственными травками. Памятные сувениры будут переданы участникам Великой Отечественной войны.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/02/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровские синоптики предупредили о дымке в понедельник
По данным Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 24 февраля, в Кемерове ночью будет - 10,-12°С...
В Кузбассе полицейские исполнили мечту 8-летнего школьника
В Юрге полицейские исполнили мечту ученика второго класса школы № 8 Тимура Танаева. Ребёнок хотел...
Власти установили виновных в загрязнении воздуха в Кемерове
Промпредприятия же выбрасывают в атмосферу еще и аммиак и сероводород. Ситуацию усугубляет то, что...
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем защитника Отечества
Глава Кузбасса обратился к гражданам по случаю знаковой даты и поздравил с праздником настоящих...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus