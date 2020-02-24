В Тяжинском центре социального обслуживания населения проходит акция «Подарок ветерану»

Под руководством специалиста по социальной работе Анны Евгеньевны Селюновой волонтеры из отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума своими руками изготовили оберег «Кубышка-Травница».
Эта кукла - древний оберег, хранительница крепкого здоровья. Такое название кукла получила потому, что она наполняется разными сухими лекарственными травками. Памятные сувениры будут переданы участникам Великой Отечественной войны.
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