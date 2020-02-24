В Тяжинском центре социального обслуживания населения проходит акция «Подарок ветерану»

Кемеровские синоптики предупредили о дымке в понедельник По данным Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 24 февраля, в Кемерове ночью будет - 10,-12°С...

В Кузбассе полицейские исполнили мечту 8-летнего школьника В Юрге полицейские исполнили мечту ученика второго класса школы № 8 Тимура Танаева. Ребёнок хотел...

Власти установили виновных в загрязнении воздуха в Кемерове Промпредприятия же выбрасывают в атмосферу еще и аммиак и сероводород. Ситуацию усугубляет то, что...