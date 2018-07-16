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В Тяжинском центре занятости населения подвели итоги работы в первом полугодии

За первое полугодие 2018 года в службу занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 800 граждан. В целях стимулирования безработных граждан и незанятого населения к поиску работы ЦЗН Тяжинского района проводит мероприятия активной политики занятости населения. За полугодие трудоустроено 402 человека, что составило 50 % к числу обратившихся.
Уровень регистрируемой безработицы составил 5,6 %. Так по состоянию на 30 июня 2018 года в центре занятости населения было зарегистрировано 642 безработных гражданина.
Работодателями района за период с января по июнь была заявлена 281 вакансия. Проведена одна ярмарка вакансий и четыре мини-ярмарки, в которых приняли участие 104 человека.
Профориентационные услуги получили 565 человек, 81 гражданину оказана услуга по психологической поддержке, 117 человек участвовали в мероприятиях по социальной адаптации.
На профессиональное обучение было направлено 62 безработных гражданина и одна женщина, имеющая детей в возрасте до 3-х лет. Участие в оплачиваемых общественных работах приняли участие 92 человека. Один безработный гражданин переехал в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения.
Единовременную финансовую помощь для организации собственного дела получили три человека. Временно трудоустроены два гражданина испытывающие трудности в поиске работы и пять несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/07/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса
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