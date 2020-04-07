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В Тяжинском ЦСОН открылась выставка рисунков «Дороги фронтовые»

Выставка организована в рамках Года памяти и славы и празднования 75-летия Великой Победы. Здесь представлены работы детей сотрудников центра социального обслуживания населения.
Техника исполнения разнообразна - это цветные карандаши, фломастеры, акварель, гуашь. На рисунках изображены сражения, доставка продовольствия в осажденные города и так далее.
Возраст юных художников от 7 лет до 16 лет. Все участники выставки рисунков продемонстрировали громадный творческий потенциал.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/04/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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