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В Тяжинском историко-краеведческом музее прошла встреча с детьми войны

В мероприятии «Далекое военное детство» приняли участие почетные гости, дети войны Евгения Васильевна Сабанцева и Мария Яковлевна Цветкова, студенты первого и второго курсов Тяжинского агропромышленного техникума. Председатель окружного Совета ветеранов Людмила Петровна Стебайлова обратилась к собравшимся с приветственным словом.
Евгения Васильевна и Мария Яковлевна поделились своими воспоминаниями о трудном военном детстве. Их рассказы до глубины души тронули ребят.

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kuzbassnews.ru
08/06/2021
Культура
Образование
Тяжин

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