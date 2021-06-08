В Тяжинском историко-краеведческом музее прошла встреча с детьми войны

В мероприятии «Далекое военное детство» приняли участие почетные гости, дети войны Евгения Васильевна Сабанцева и Мария Яковлевна Цветкова, студенты первого и второго курсов Тяжинского агропромышленного техникума. Председатель окружного Совета ветеранов Людмила Петровна Стебайлова обратилась к собравшимся с приветственным словом.
Евгения Васильевна и Мария Яковлевна поделились своими воспоминаниями о трудном военном детстве. Их рассказы до глубины души тронули ребят.
08/06/2021
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