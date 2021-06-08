В Тяжинском историко-краеведческом музее прошла встреча с детьми войны

В Кузбассе пассажиры пожаловались на протекающую крышу в междугороднем автобусе Жители Кузбасса пожаловались на протекающую крышу в автобусе, следующем по маршруту Новокузнецк-...

Родители не обязаны финансировать детские сады Ранее ВашГород.ру рассказал, что тема «поборов» в детских садах часто поднимается в Новокузнецке.В...

В Кемерове на два дня ограничат движение транспорта из Лесной Поляны На два дня будет ограничено движение транспорта в Кемерове из жилого района Лесная Поляна. Это...