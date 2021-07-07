В Тяжинском округе аграрии подвели итоги посевной

Намеченные объемы производственной программы выполнены. Уровень посевных площадей сохранен. Несмотря на сложные погодные условия весны, хозяйствам округа удалось провести сев в оптимальные агротехнические сроки. В структуре посевных площадей, как и раньше, основной культурой – яровой пшеницей занято более 11 тысяч гектаров пашни.

На полях трех хозяйств округа апробируется когда-то возделываемая здесь техническая культура – лен. Площадь посева составляет 320 гектаров. Аграрии опробуют новый сорт яровой пшеницы – «Буран» (селекция Германии) обладающий высокими хлебопекарными свойствами. Среднеспелый, вегетационный период 77-86 дней, устойчив к полеганию, мощный колос, высокая масса 1000 зерен, устойчив к основным болезням (мучнистой росе и септориозу).

Сельхозпредприятия высеяли семена с кондиционностью до 96,7 %. Много внимания еще будет уделено сортообновлению. Хозяйства значительно улучшили работу по внесению минеральных удобрений, объем их использования возрос до 4 тысяч тонн в физическом весе, причем в них до 25 % сложных, с содержанием азота, фосфора, калия. При посеве такой технической культуры как рапс, используются удобрения с содержанием так необходимой серы. Это стало возможным благодаря областной поддержке (кредит под будущий урожай, расчет за удобрения в конце года).

Сейчас на полях ведется борьба с сорняками и вредителями.