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В Тяжинском округе Дню героев Отечества посвятили встречи, уроки и выставки

В честь памятной даты у мемориального комплекса воинам-интернационалистам состоялась встреча юнармейцев отряда «Витязь» Тяжинского центра дополнительного образования и учащихся Тяжинской средней школы № 1 с ветеранами боевых действий.
Сергей Витальевич Иванов и Дмитрий Валерьевич Пащенко рассказали ребятам о земляках-тяжинцах, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Затем возложили цветы к мемориальной стеле воинов-интернационалистов. Встреча продолжилась на Аллее Героев, где ребята узнали о том, что Тяжинская земля – Родина многих героев.
Специалисты окружной библиотеки имени Н.И. Масалова провели для студентов Тяжинского агропромышленного техникума военно-патриотическую композицию «Мы помним! Мы гордимся!». Для студентов-первокурсников из группы Т-22, преподаватель истории Ирина Анатольевна Селезнева провела урок, посвященный героям Отечества.
В фойе Новоподзорновского сельского Дома культуры была оформлена фотовыставка «Мы помним, мы гордимся».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/12/2022
Общество
Тяжин
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