В Тяжинском округе Дню героев Отечества посвятили встречи, уроки и выставки

В честь памятной даты у мемориального комплекса воинам-интернационалистам состоялась встреча юнармейцев отряда «Витязь» Тяжинского центра дополнительного образования и учащихся Тяжинской средней школы № 1 с ветеранами боевых действий.

Сергей Витальевич Иванов и Дмитрий Валерьевич Пащенко рассказали ребятам о земляках-тяжинцах, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Затем возложили цветы к мемориальной стеле воинов-интернационалистов. Встреча продолжилась на Аллее Героев, где ребята узнали о том, что Тяжинская земля – Родина многих героев.

Специалисты окружной библиотеки имени Н.И. Масалова провели для студентов Тяжинского агропромышленного техникума военно-патриотическую композицию «Мы помним! Мы гордимся!». Для студентов-первокурсников из группы Т-22, преподаватель истории Ирина Анатольевна Селезнева провела урок, посвященный героям Отечества.

В фойе Новоподзорновского сельского Дома культуры была оформлена фотовыставка «Мы помним, мы гордимся».