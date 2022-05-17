В Тяжинском округе идут весенне-полевые работы

Хозяйства вышли на прибивку влаги и на сегодняшний день она закрыта на площади более 24 тысяч гектар, это более 92 % площади ярового сева.Перед селянами поставлены серьезные задачи по производству зерна – более 45 тысяч тонн, по производству зерна технических культур – более 25 тысяч тонн.

В целом, аграрии выдерживают уровень посевных площадей прошлого года, но меняют их структуру в пользу технических, масличных культур – рапса и льна. На эти культуры сегодня есть спрос с высокой ценой реализации, что позволяет хозяйствам решать проблемы технического перевооружения отрасли. Только за первый квартал этого года на приобретение новой, высокопроизводительной техники было направлено 96 млн. рублей.

Хозяйства обеспечены семенным фондом, сегодня его качество на 91 % соответствует требованиям ГОСТА, еще часть в работе. Завезены партии новых сортов и высоких репродукций на закладку семенных участков.

Продолжается работа по обеспечению сельхозпредприятий округа минеральными удобрениями, как сухими, так и жидкими. Основная часть их будет использована под рапс и пшеницу, общий объем составляет более 5 тысяч тонн, причем половина из них сложные, с полным набором элементов питания: азот, фосфор, калий и сера. Внесение идет бережным способом – путем врезания, высев с семенами.

В весенне-полевых работах участвует более 180 единиц техники, из них только тракторов марки «Кировец» и «Т-150» – 48 единиц. До 93 % посевной площади будет засеяно посевными комплексами и лишь 7 % по традиционной технологии.

По расчетам наличия техники, погодным условиям, провести посевную удастся за 20-22 рабочих дня. Для всех участников организованы горячие обеды и ужин. На сегодняшний день яровой сев уже проведен на площади 7260 гектаров, это 25 % площади яровых культур. Хозяйства сеют пшеницу, овес, однолетние травы, рапс, лен, то есть в работе полный набор сельхозкультур.