В Тяжинском округе организованными формами отдыха охвачено 432 ребенка

До 22 июня свою деятельность продолжали 6 лагерей дневного пребывания на базе Тяжинской СШ № 2, Итатской СШ имени Т.Ф. Данкевич, Тисульской, Листвянской и Новоподзорновской СШ, коррекционной школы-интерната. В них отдохнуло 237 детей. За первый месяц лета в загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» проведено три смены, где было задействовано 195 ребят.

Ежедневно в лагерях проводились увлекательные мероприятия. В гости к ребятам приезжали педагоги Тяжинского центра дополнительного образования, которые проводили с детьми мастер-классы и тренинги, учили создавать своими руками различные поделки. Также с подростками проводились тематические мероприятия: «Правила дорожного движения», «Правила поведения в лесу, на воде», «Первая медицинская помощь при пожаре».

В июне был проведен Всероссийский урок «Россия – страна возможностей», в рамках которого отмечали дни единых действий. Это День русского языка, 350 лет со дня рождения Петра Первого, День России, День памяти и скорби, День молодежи.

Ребята с удовольствием ходили в однодневные походы по родным местам. Так, учащиеся Новоподзорновской средней школы посетили парк сельскохозяйственной техники, где познакомились с механизаторами зерноуборочной техники. Ребятам подробно рассказали о проведении уборочной кампании. Дети интересовались такими востребованными профессиями как тракторист, комбайнер, водитель, агроном.

Ребята из Итатской школы побывали в городе Новосибирске - в аквапарке и парке чудес «Галилео», в деревне Шестаково Чебулинского округа - на фестивале «Диннотера», в городе Кемерово - в парке чудес, в городе Мариинске - в парке аттракционов, в городе Ачинске - в бассейне, в городе Красноярске - в парке «Роев ручей», в Шарыповском округе Красноярского края - на озере Парное.

В период летней оздоровительной кампании большое внимание уделяется малозатратным формам отдыха детей. Для детей в каждой общеобразовательной организации проводятся различные мероприятия спортивной, развлекательной, познавательной и патриотической направленности с привлечением социальных партнеров – учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Тяжинского муниципального округа, отделу молодежной политики, спорта и туризма администрации округа. Это экскурсии, работа спортивных площадок, кружков и секций, туристско-краеведческая деятельность (однодневные и многодневные походы), акции экологических и волонтёрских отрядов и многое другое.