В Тяжинском округе отдали дань памяти земляку, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову

75 лет назад, 30 апреля, во время штурма столицы фашистской Германии он спас из-под огня немецкую девочку. Николай Иванович Масалов сражался с врагом на Курской земле, защищал Сталинград, форсировал Днепр, Днестр, Вислу, Одер, участвовал в штурме Берлина. Подвиг воина-сибиряка увековечен в бронзе. Н. И. Масалов послужил прототипом при создании монумента воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

В поселке Тяжинский к могиле Героя возложили цветы активисты ветеранского движения и представители местных властей. В РДК «Юбилейный» состоялась онлайн-программа, посвященная 75-летию подвига Героя Кузбасса Н. И. Масалова.

В режиме реального времени состоялся телемост с главой Тяжинского муниципального района Сергеем Николаевичем Кошкиным, директором Германо-российского музея «Берлин-Карлхорст» Йоргом Морре, организатором и участником автопробега «Путь солдата» Игорем Геннадьевичем Курасовым. Участники мероприятия обсудили вопросы сохранения и популяризации памяти о Герое Кузбасса Николае Ивановиче Масалове.

В ходе телемоста прошла презентация выставочного проекта Кемеровского областного краеведческого музея «Человек из легенды», рассказывающего о жизни и боевом пути кузбассовца, совершившего знаменитый подвиг.

Н.И. Масалов - Герой Кузбасса, Почетный гражданин Берлина, Вайсенфельса, поселка Тяжинский и Тяжинского района. В Нововосточной средней школе действует пионерская дружина имени Н.И. Масалова. Его именем названа центральная районная библиотека. Большой вклад в работу по увековечиванию памяти Н.И. Масалова был внесен педагогами и учащимися Тяжинской средней школы № 1.

В Тяжинском районе совместно с ГТРК «Кузбасс» был снят документальный фильм «Человек из легенды» (авторы Олег Костюнин, Анатолий Утробин, Сергей Кондратов и Тарас Снежко). Одноименная книга Олега Викторовича Костюнина о жизни и подвиге Николая Ивановича Масалова была издана дважды (в 2003 и 2005 годах). В 2014 году в журнале писателей России «Огни Кузбасса» книга увидела свет в третий раз (в дополненном журнальном варианте). В 2015 году очерк О. В. Костюнина «Жив в нашей памяти солдат», посвящённый жизни и подвигу Николая Ивановича Масалова, вошёл в пятитомное издание «Победа и сибиряки» историко-культурологического литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Над этой темой кандидат исторических наук, краевед и журналист Олег Викторович Костюнин работает уже более двух десятков лет.

В поселке Тяжинский действует экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с Н. И. Масаловым, в районной библиотеке располагается музейная комната. В 2019 году имя Героя было присвоено Тяжинской средней школе № 1, на Аллее Героев была установлена стела с его именем. В районном центре реконструирована площадь Победы, благоустроено место захоронения легендарного воина. Проект Тяжинского районного Совета ветеранов по увековечиванию памяти Героя Кузбасса Н. И. Масалова, предполагающий создание «музея на колесах» под названием «Прикосновение к Подвигу» стал победителем конкурса президентских грантов. Этот проект будет реализован в 2020-2021 году.

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в округе запланировано воспроизвести в форме военно-исторической реконструкции боевой эпизод спасения немецкой девочки Николаем Масаловым. Предполагается участие реконструкторов из Кузбасса, Красноярского края, Томской области, города Братска.

Изготовлена юбилейная медаль «75 лет Подвигу Масалова», которая будет вручаться в течение 2020 года тем, кто внес наибольший вклад в военно-патриотическое воспитание детей и молодежи Тяжинского округа.