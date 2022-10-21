В Тяжинском округе открылся пятый центр гуманитарного и цифрового развития «Точка роста»

В Кубитетской основной школе центр оснащен современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов. Ребята смогут углубленно изучать предметы химии и физики, заниматься наукой, определиться с будущей профессией.

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется в Кузбассе с 2019 года. Тяжинский муниципальный округ уже четвертый год подряд участвует в проекте. За это время открыты центры гуманитарного и цифрового развития «Точка роста» в поселках Листвянка и Нововосточный, селах Тисуль и Новоподзорново.

Благодаря «Точкам роста» ребята, обучающиеся в сельских школах, смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.