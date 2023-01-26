В Тяжинском округе отметили 80-летие со дня образования Кемеровской области

В пионерской дружине имени Н. И. Масалова Нововосточной школы для ребят 5-6 классов прошла краеведческая игра «Мой Кузбасс». С помощью географического атласа и коллекции полезных ископаемых, пионеры изучали минеральные ресурсы, реки, растительный и животный мир своего региона. Пионерам-семиклассникам, сельский библиотекарь Ульяна Алексеевна Голикова, предложила поучаствовать в литературном караоке. На фоне музыки ребята читали стихи кузбасских поэтов Геннадия Юрова, Михаила Небогатова, Валентина Махалова.

В Тяжинском центре национальных культур для учеников 4 «Г» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова организовали познавательную программу. Дети узнали много нового про семь чудес Кузбасса. Ребята с интересом смотрели фильм о Героях Советского Союза - кузбассовцах, о вкладе жителей Кемеровской области в обеспечение фронта всем необходимым в годы Великой Отечественной войны. Через пословицы, поговорки, народные игры ребята знакомились с традициями, бытом представителей национальностей, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе.