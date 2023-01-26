Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе отметили 80-летие со дня образования Кемеровской области

В пионерской дружине имени Н. И. Масалова Нововосточной школы для ребят 5-6 классов прошла краеведческая игра «Мой Кузбасс». С помощью географического атласа и коллекции полезных ископаемых, пионеры изучали минеральные ресурсы, реки, растительный и животный мир своего региона. Пионерам-семиклассникам, сельский библиотекарь Ульяна Алексеевна Голикова, предложила поучаствовать в литературном караоке. На фоне музыки ребята читали стихи кузбасских поэтов Геннадия Юрова, Михаила Небогатова, Валентина Махалова.
В Тяжинском центре национальных культур для учеников 4 «Г» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова организовали познавательную программу. Дети узнали много нового про семь чудес Кузбасса. Ребята с интересом смотрели фильм о Героях Советского Союза - кузбассовцах, о вкладе жителей Кемеровской области в обеспечение фронта всем необходимым в годы Великой Отечественной войны. Через пословицы, поговорки, народные игры ребята знакомились с традициями, бытом представителей национальностей, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/01/2023
Культура
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus