В Тяжинском округе отметили День ВДВ

100 кузбасских домов продолжают оставаться без горячей воды После планового двухнедельного отключения горячей воды, жители 100 домов Заводского района Кемерово...

Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд Покупал и разливал спиртное 19-летний хозяин дома. А позже выяснилось, что и сам он ранее состоял...

Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд Совместное распитие спиртного и попытка скрыть настоящий возраст девушкой привели к тому, что один...