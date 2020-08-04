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В Тяжинском округе отметили День ВДВ

В центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли мероприятия, посвященные 90-летию воздушно-десантных войск России.
В Борисоглебском секторе Нововосточного СДК и Акимо-Анненском СДК прошла спортивная программа «ВДВ - это круто», в Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК – спортивно-игровая программа «Слава ВДВ». В Даниловском СДК и Итатском ГДК дети приняли активное участие в спортивно-познавательных программах.
Работники Малопичугинского СДК провели для ребятишек спортивно-игровую программу «Богатырская сила». В Георгиевском секторе Даниловского СДК состоялась конкурсно-познавательная программа «Крылатая пехота». В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК, Октябрьском, Тисульском, Нововосточном и Тяжиновершинском сельских Домах культуры прошли игровые программы.
В Кубитетском СДК для ребят провели информационно-познавательный час «Держава армией крепка». Также тематические беседы прошли в Почаевском секторе Октябрьского СДК, Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК, Нововосточном и Октябрьском СДК.
Работники Акимо-Анненского СДК провели для детей мастер-класс по изготовлению открыток к 90-летию воздушно-десантных войск и тематическую беседу. В Листвянском СДК ребят ждали спортивная программа и беседа об истории и традициях ВДВ. В Тяжиновершинском СДК открылась выставка рисунков «Армией держава крепка», а также прошла тематическая беседа.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/08/2020
Культура
Тяжин
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