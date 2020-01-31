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В Тяжинском округе педагоги обсудили плюсы и минусы информатизации образования

На заседании районного методического объединения учителей предметной области «Искусство» педагоги говорили об использовании современных технологий на уроках изобразительного искусства и музыки. Отметили, что роль педагога на современном уроке, отвечающем всем требованиям федеральных образовательных стандартов, значительно отличается от традиционных. Учитель становится помощником детей в получении знаний, которые даются не в готовом виде, а требуют усилий со стороны учащихся по их осмыслению.
Учитель изобразительного искусства Староурюпской основной общеобразовательной школы Ольга Яковлевна Музылева и учитель музыки Кубитетской основной общеобразовательной школы Анжелика Юрьевна Филиппи напомнили собравшимся требования к современному уроку.
Учитель по изобразительному искусству Тяжинской средней школы № 3 Эльвира Юрьевна Пащенко представила урок по теме «Техника кистевой росписи «Филимоновская игрушка» (5 класс).
Учитель музыки Итатской средней школы Антонида Дмитриевна Харабрина показала фрагменты уроков по теме «Вторая жизнь песни», «Фольклор в музыке русских композиторов» (5 класс).
Уроки прошли на высоком профессиональном и методическом уровне. Использовался проблемно-деятельностный подход в обучении. Все материалы заседания РМО в электронном виде были распространены среди педагогов Тяжинского муниципального округа.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/01/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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