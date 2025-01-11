В Тяжинском округе подведены итоги конкурса новогоднего оформления

По итогам муниципального конкурса в номинации «Лучшее новогоднее оформление индивидуального жилого дома, его дворовой и прилегающей территории» первое место заняла Светлана Алексеевна Боброва из поселка Итатский. На втором месте Василий Михайлович и Надежда Ивановна Кривошеевы из поселка Тяжинский. Третье место у Снежаны Витальевны Ерофеевой из поселка Итатский.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома и его придомовой территории в 2024 году» победу одержала председатель территориального общественного самоуправления «Неравнодушные» Татьяна Михайловна Пикалюк из поселка Тяжинский. Второе место у жительницы окружного центра, участницы территориального общественного самоуправления «Неравнодушные» Людмилы Геннадьевны Василенко. На третьем месте Зоя Петровна Федорова из поселка Тяжинский.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта общественно-делового, промышленного или сельскохозяйственного назначения и его прилегающей территории в 2024 году» на первом месте филиал государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс» в поселке Тяжинский (и.о. директора Денис Владимирович Мандрыкин). Второе место досталось закрытому акционерному обществу «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович).

Победители и призеры отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа