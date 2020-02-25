Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе подведены первые промежуточные итоги работы мобильной бригады

С 4 февраля 2020 года с целью реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Тяжинском муниципальном округе действует мобильная бригада по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
Налаженное межведомственное взаимодействие между учреждениями социального обслуживания и учреждениями здравоохранения позволило централизованно организовать своевременные профилактические осмотры, диспансеризацию граждан пожилого возраста медицинскими работниками. Доставка граждан осуществляется по спискам, заранее представленными медиками в учреждения социального обслуживания.
Согласно данным статистики в сельской местности округа проживает свыше 3,5 тысяч граждан старше 65 лет. За февраль 2020 года мобильной бригадой совершено 10 выездов, из них 5 с целью информирования населения и 5 с целью доставки граждан на прохождение медицинских осмотров. Выезды состоялись в следующие населенные пункты: Октябрьский, Тисуль, Кубитет, Изындаево, Листвянка.
О необходимости прохождения профилактических осмотров и диспансеризации было проинформировано 127 граждан, из них 85 граждан были доставлены до врачебных амбулаторий и обратно.

Здоровье
Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/02/2020
Здоровье
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Стародубе потерялась служебная овчарка
В городе Стародуб Брянской области неравнодушные горожане помогли разыскать потерявшуюся немецкую...
Заскучавший кузбассовец сообщил полиции об убийстве
Житель Новокузнецка позвонил в полицию и сообщил, что в его квартире произошли кража и убийство....
В Кузбассе планируют построить новую трассу
Глава региона отметил, что проект новой дороги – один из результатов работы Кузбасса в ассоциации «...
Погоня с несколькими экипажами ДПС произошла в Новокузнецке
Накануне в Новокузнецке произошла погоня за нарушителем с участием нескольких экипажей ДПС. Вечером...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus