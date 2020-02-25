В Тяжинском округе подведены первые промежуточные итоги работы мобильной бригады

С 4 февраля 2020 года с целью реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Тяжинском муниципальном округе действует мобильная бригада по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Налаженное межведомственное взаимодействие между учреждениями социального обслуживания и учреждениями здравоохранения позволило централизованно организовать своевременные профилактические осмотры, диспансеризацию граждан пожилого возраста медицинскими работниками. Доставка граждан осуществляется по спискам, заранее представленными медиками в учреждения социального обслуживания.

Согласно данным статистики в сельской местности округа проживает свыше 3,5 тысяч граждан старше 65 лет. За февраль 2020 года мобильной бригадой совершено 10 выездов, из них 5 с целью информирования населения и 5 с целью доставки граждан на прохождение медицинских осмотров. Выезды состоялись в следующие населенные пункты: Октябрьский, Тисуль, Кубитет, Изындаево, Листвянка.

О необходимости прохождения профилактических осмотров и диспансеризации было проинформировано 127 граждан, из них 85 граждан были доставлены до врачебных амбулаторий и обратно.