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В Тяжинском округе проходит Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»

Бойцы студенческого отряда «Легенда Кузбасса» побывали в деревне Старый Урюп, селах Новоподзорново и Кубитет. Девятнадцать студентов очищают от снега социально значимые объекты, помогают по хозяйству ветеранам и инвалидам.
В школах округа студенты выступают перед школьниками с лекциями об оказании первой медицинской помощи, рассказывают о вузах Кузбасса, дают творческие мастер-классы. Также участники патриотической акции показывают местным жителям свою концертную программу.
В этом году студенты посетят Беловский, Полысаевский, Ленинск-Кузнецкий городские округа, Чебулинский, Юргинский, Крапивинский, Промышленновский, Прокопьевский, Кемеровский, Ижморский, Новокузнецкий и Таштагольский муниципальные округа.

Общество
Белово
Верх-Чебула
Ижморский
Кемерово
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Полысаево
Прокопьевск
Промышленная
Таштагол
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
31/01/2023
Общество
Белово
Верх-Чебула
Ижморский
Кемерово
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Полысаево
Прокопьевск
Промышленная
Таштагол
Тяжин
Юрга
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