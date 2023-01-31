В Тяжинском округе проходит Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»

Бойцы студенческого отряда «Легенда Кузбасса» побывали в деревне Старый Урюп, селах Новоподзорново и Кубитет. Девятнадцать студентов очищают от снега социально значимые объекты, помогают по хозяйству ветеранам и инвалидам.

В школах округа студенты выступают перед школьниками с лекциями об оказании первой медицинской помощи, рассказывают о вузах Кузбасса, дают творческие мастер-классы. Также участники патриотической акции показывают местным жителям свою концертную программу.

В этом году студенты посетят Беловский, Полысаевский, Ленинск-Кузнецкий городские округа, Чебулинский, Юргинский, Крапивинский, Промышленновский, Прокопьевский, Кемеровский, Ижморский, Новокузнецкий и Таштагольский муниципальные округа.