В Тяжинском округе прошел фестиваль танца «Каблучок»

Кемеровчанин угрожал пистолетом автомобилистам на пешеходном переходе Инцидент произошел 7 мая на перекрестке в районе кольца, расположенного на бульваре Строителей....

В Кузбассе потеплеет до +33 Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на май. В течение месяца температура...

У рек Мрассу и Томь в Кузбассе произошли землетрясения Из оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН следует, что сейсмическое...