В Тяжинском округе прошел фестиваль танца «Каблучок»

В Акимо-Анненском СДК-филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности собрались хореографические коллективы из Новоподзорново, Чулыма, Бороковки, Акимо-Анненки, Старого Урюпа и Листвянки. Окружной фестиваль прошел в форме танцевального батла. Коллективы были награждены Дипломами I, II и III степени.
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