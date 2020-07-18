В Тяжинском округе прошел онлайн-конкурс «Кулинария мое хобби»

В рамках реализации проекта «Поверь в себя» работники центра социального обслуживания населения провели среди получателей соцуслуг онлайн-конкурс. Десять конкурсантов продемонстрировали кулинарное искусство в приготовлении своих любимых блюд.
Пожилые люди создавали из обычных и недорогих продуктов настоящие шедевры: горячие и холодные бутерброды, пироги со свежими ягодами, диетический манник, блины, салаты и мясные тефтели с картофельным пюре. Во время приготовления блюд на своих кухнях, ветераны рассказывали социальным работникам об основных этапах их приготовления.
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