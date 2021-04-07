В Тяжинском округе прошла неделя детской книги

В Тяжинской центральной детской библиотеке состоялось торжественное открытие Всероссийской недели детской книги. В гости к детям пришли Королева книг и Незнайка. Ребята вместе с героями совершили увлекательное путешествие по удивительной стране любимых книг, разгадывали ребусы, учились правильно складывать пословицы, отгадывали предметы сказочных героев. Вместе с Королевой книг дети приняли активное участие в игре «Что любит книжка».

В информационном зале Татьяна Владимировна Новикова провела игру-викторину «В гостях у сказки». Дети совершили увлекательное путешествие в мир сказок, где встретились с любимыми героями, познакомились с новыми сказками, узнали о многообразии сказочного мира. Ребята отвечали на вопросы викторины, угадывали героев и название сказки по картинкам. Викторина прошла весело и задорно. Ну, а победила, конечно, дружба! Уходя из библиотеки, каждый взял себе любимую книгу со сказками.

В Итатской модельной библиотеке семейного чтения неделя прошла под девизом «Читатель, не кисни! На книжной радуге зависни!». Ребята побывали на празднике «Добро пожаловать на книжную радугу!». Приняли участие в дне здоровья «Витаминная радуга». В библиотеке прошел «Радужный день ярких красок». Библиотека превратилась в этот день в настоящую творческую библиолабораторию. Читатели с удовольствием занимались поделками, рисовали, делились друг с другом творческими секретами. В течение недели в библиотеке проходила акция «Радужное дерево читательских мнений», благодаря которой появилось дерево, украшенное разноцветными бантиками. Каждый бантик выражал мнение читателя, отдающего предпочтение определенному жанру литературы.

Мероприятия проходили не только в офлайн формате, но и в онлайн режиме. На страницах социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм, в рамках Online-проекта «Библиоtime», вниманию пользователей была представлена выставка адвайзер «Тысяча мудрых страниц». Ребята познакомились с историей появления словарей и энциклопедий, узнали разновидности справочной литературы, выполнили различные задания: раскрывали значения крылатых выражений, выискивали значения иностранных слов, находили толкование слов в словарях русского языка. Также они приняли участие в мастер- классе «Традиции коренных народов Кузбасса» и попробовали изготовить своими руками куклу оберег.

В сельских библиотеках, в рамках недели детской книги прошли различные мероприятия: литературная викторина «По страницам любимых книг» (Малопичугинская сельская библиотека), презентация новых книг «Книжный калейдоскоп» (Старо-Урюпская сельская библиотека), громкие чтения «Вместе весело читать» (Большепокровская сельская библиотека), игра-путешествие «Моя любимая книжка» (Даниловская сельская библиотека), квест-игра «Найди книгу» (Георгиевская сельская библиотека), выставка-викторина «Возьмем в руки книжки, родители и ребятишки» (Кубитетская сельская библиотека).