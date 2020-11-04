В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства

Минздрав Кузбасса рассказал о том, как решает проблему очередей в поликлиниках Минздрав Кузбасса прокомментировал обращения жителей региона по поводу очередей в поликлиниках. В...

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Кузбассе увеличат до пяти тысяч На сегодняшний день в регионе организовано 4745 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и...

Минздрав Кузбасса рассказал о том, как решает проблему очередей в поликлиниках Жители Кузбасса продолжают высказываться в социальных сетях о том, что ситуация в регионе по-...