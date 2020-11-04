В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства

Учреждения Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности приняли участие в кулинарном флешмобе «Вкусно, национально». Культработники представили блюда еврейской, эстонской, молдавской, татарской, цыганской, немецкой, японской и корейской национальной кухни.
Участники любительских объединений сельских учреждений культуры приняли участие в конкурсе детских рисунков «Сильные, Единые».
В РДК «Юбилейный» работники культуры подготовили праздничную концертную онлайн-программу «Россия - Родина единства».
В Тяжинском агропромышленном техникуме в дистанционном формате прошел конкурсе плакатов. Лучшей была признана работа студентов группы С-19 под руководством Ларисы Анатольевны Сафроновой.
Также студенты приняли участие в конкурсе сочинений на тему «Традиции и обычаи малочисленных народов России». Победителями стали студенты Виолетта Вольф (группа 261) и Денис Казачук (группа 260).
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Минздрав Кузбасса прокомментировал обращения жителей региона по поводу очередей в поликлиниках. В...
|
На сегодняшний день в регионе организовано 4745 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и...
|
Жители Кузбасса продолжают высказываться в социальных сетях о том, что ситуация в регионе по-...
|
В Кузбасс прибыла бригада московских врачей в помощь ковидным госпиталям Кемерова и Новокузнецка. 6...