В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Работники центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности почтили память земляков, отдавших жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. В округе прошел единый клубный день «Навечно в строю», в сельских населенных пунктах состоялось возложение цветов к памятникам воинам-землякам.
Молодогвардейцы провели акцию «Красная гвоздика» по распространению среди жителей округа значков с соответствующей символикой. В ходе акции «Минута молчания» на одну минуту было приостановлено движение автомобилей, пешеходов, деятельность организаций.
Вечером на открытой площадке парка культуры и отдыха поселка Тяжинский прошла трансляция кинофильма «Судьба человека» (с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования).
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