В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Как бы выглядел идеальный город Кемерово Редакция ВашГород.ру пофантазировала на тему того, каким бы выглядел идеальный город Кемерово.

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Мэр кузбасского города призвал воздержаться от поездок в Новокузнецк Глава Междуреченска Владимир Чернов призвал жителей города исключить из своих планов поездки в...