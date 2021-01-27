В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Власти Новокузнецка и Новосибирска обязали учителей вакцинироваться от коронавируса В пресс-службе мэрии рассказали изданию, что деятельность педагогов входит в перечень «работ,...

Бизнесмен из Шерегеша подал в суд на кузбасское правительство Администрации Кемеровской области и Шерегеша пытаются забрать у предпринимателя земельный участок,...

Работница «Почты России» в Кузбассе фиктивно оформляла банковские карты для мошенников Работница с использованием служебного положения открывала банковские счета и оформляла дебетовые...