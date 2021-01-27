В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялись тематические беседы. Работники сельских клубов и Домов культуры вместе с земляками приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
В центре национальных культур для участников клубного формирования «Юность» прошла познавательная программа «Блокадный Ленинград». После просмотра документального фильма «Как это было», молодые люди поделились своими мыслями по поводу увиденного.
Учащиеся школ Тяжинского округа приняли участие во Всероссийском уроке «Блокадный хлеб» и в муниципальном уроке памяти. В библиотеках образовательных организаций были оформлены книжные выставки «900 дней мужества». В детских садах с ребятишками провели тематические беседы.
27/01/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В пресс-службе мэрии рассказали изданию, что деятельность педагогов входит в перечень «работ,...
|
Администрации Кемеровской области и Шерегеша пытаются забрать у предпринимателя земельный участок,...
|
Работница с использованием служебного положения открывала банковские счета и оформляла дебетовые...
|
27 января на территории Кемеровской области ожидается понижение температуры. Об этом предупреждают...