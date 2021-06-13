В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню России

Власти Кузбасса реорганизовали крупное образовательное учреждение В документе говорится о необходимости присоединить к политехническому колледжу горный техникум. Это...

Празднование Дня города в Кемерове завершили 790 залпами фейерверка Как отмечал ранее глава Кемерова Илья Середюк, праздничный салют длился восемь минут. За это время...

Массовая драка около ночного клуба в Кемерове попала на видео Жители областного центра сообщили в соцсетях о происшествии, которое случилось на улице Ногинской в...