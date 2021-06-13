В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню России

Работники сельских учреждений культуры клубного типа провели акции по изготовлению и раздаче символики праздника – флажков и лент триколора. В рамках акции «Окна России» жители сельских территорий украсили окна своих домов. Для детей прошли велопробеги, викторины и игры.
На сцене Итатского ГДК прошел окружной фестиваль хоров и ансамблей «России золотые голоса», посвященный Дню России, 800-летию Александра Невского и 75-летию управления культуры. В фестивале приняли участие коллективы самодеятельного народного творчества сельских учреждений культуры клубного типа. Организатор фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».
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