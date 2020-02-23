В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В школах прошли Уроки мужества, классные часы, тематические выставки рисунков и художественной литературы. Учащиеся школ приняли участие в акции «Дети Кузбасса – солдатам России». Подарки для защитников Отечества собирали учащиеся от первоклашек до старшеклассников. Не остались в стороне и педагоги. Гостинцы для земляков ребята рассылают по всей России: Уссурийск, Домна, Омск, Новосибирск, Самара, Балашиха, Коломна, Саратов, Мурманск. Кроме посылок, выпускники школ, несущие воинскую службу, получили поздравительные открытки.

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся районный конкурс среди допризывной молодежи «Сегодня мальчишки, а завтра - солдаты», посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса. В конкурсе приняли участие обучающиеся школ округа и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. В рамках месячника военно-патриотической работы, в школах округа прошел смотр строя и песни. Ребята показали свою строевую подготовку, точность и правильность выполнения строевых команд, умение маршировать в колонне и исполнять песни военных лет.

В этом году принято решение провести муниципальный смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. Школы округа присоединились к акции «Армейский чемоданчик», объявленной Российским движением школьников. Ребята собрали предметы быта и досуга членов своей семьи, прошедших срочную или профессиональную службу (армейские альбомы, солдатскую форму, значки, удостоверения, музыкальные инструменты). Затем эти предметы собирались в настоящий либо импровизированный армейский чемодан. К акции подключились не только школьники, но и учителя.

В детской школе искусств № 31 состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Концерт прошел в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Творческие люди». Прозвучали классические произведения и обработки русских народных песен и инструментальных произведений. В концертной программе приняли участие творческие коллективы школы: вокальный дуэт «Классика» (преподаватели Татьяна Владимировна Астраханцева, Ольга Петровна Иванова), педагогический ансамбль русской песни «Барыня», сводный ансамбль отделения народного пения, детский хор «Веселые нотки», отделений фортепиано, народных инструментов.

В поселке Итатский, в отделении Всероссийской организации инвалидов состоялся театрализованный концерт «О Родине, о мужестве, о славе». Своим творчеством земляков порадовали руководитель любительского объединения Татьяна Сергеевна Коробенко и библиотекарь Зинаида Геннадьевна Карташева. По приглашению председателя окружного отделения ВОИ Вячеслава Степановича Марко в концерте принял участие Анатолий Михайлович Павлов. Самодеятельный артист исполнял песни, читал стихи и играл на укулеле, миниатюрной четырехструнной гавайской гитаре.

В центре занятости населения Тяжинского округа прошла групповая профориентационная консультация, посвященная Дню защитника Отечества. Участниками мероприятия стали 8 безработных граждан допризывного и призывного возраста. Профконсультант центра занятости рассказала о государственных услугах, которыми могут воспользоваться молодые люди: открытие собственного дела, занятия по социальной адаптации, посещение консультации по психологической поддержке, участие в оплачиваемых общественных работах, стажировка, возможность получения профессионального образования по разным специальностям, прохождение военной службы по контракту.

В РДК «Юбилейный» прошла праздничная юмористическая программа «Аты-баты, шли девчата», посвященная Дню защитника Отечества.